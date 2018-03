Produtores de Pedra Branca do Amapari participam de curso de piscicultura da Pescap

Este ano o governo do Estado capacitou mais de 300 produtores com o curso de piscicultura

O Governo do Estado do Amapá promove na comunidade de Cachorrinho, em Pedra Branca do Amapari, o curso básico de piscicultura para cerca 35 produtores rurais. A capacitação envolve orientações de cultivo e criação. Posteriormente, um outro curso será lecionará sobre o manejo e alimentação dos peixes, além das aulas práticas especificas em tanques escavados.

O curso tem a coordenação da Agência de Pesca do Amapá (Pescap) e conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari e a Associação de Cooperados da Comunidade de Cachorrinho. A capacitação acontece nos dias 28 e 29 de novembro na Escola Agrícola de Cachorrinho.

Segundo o coordenador de Assistência Técnica e Extensão Aquícola da Pescap, Edson França, o município de Pedra Branca apresenta excelentes condições para desenvolver a atividade e já existe grande quantidade de produtores na região.

“Observamos desde as nossas primeiras visitas que a região apresentava um grande potencial para a piscicultura e existe o interesse por parte dos produtores. Isso só traz benefícios e em pouco tempo haverá grande produção nessa região do Estado”, declarou o coordenador.

O produtor João Matos Silva, 61, proprietário de um terreno com três tanques escavados, enfatiza que o curso é essencial para se alcançar resultados positivos dentro da atividade “Temos confiança em nosso serviço e com as orientações que recebemos através da capacitação, certamente teremos uma grande produção e com qualidade em curto espaço de tempo”, esperançou-se.

Nesta ação da Pescap, duas equipes foram enviadas para a região: uma para realizar o curso e outra para estar diretamente com os produtores que poderão acessar os créditos de investimento ou custeios. Em levantamento realizado anteriormente verificou-se que mais de 30 produtores podem ter acesso a linha de crédito feito através do Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá (Frap), da Agência de Fomento do Amapá (Afap).

Para o diretor-presidente da Pescap, Clécio Cardozo, existe um empenho por parte do Governo do Amapá em levar aos produtores do interior toda a assistência necessária para o desenvolvimento das atividades. “Uma de nossas prioridades é levar ao produtor mais distante todo auxílio possível para ele conseguir uma grande e boa produção. Assim, poderemos ter um setor de piscicultura forte nos próximos anos”, disse.

Nesta capacitação também participam produtores de regiões do município de Porto Grande. Após o término do curso, todos os participantes recebem o certificado de participação e conclusão.

Somente este ano a Pescap levou diversas capacitações para os municípios de Pedra Branca, Serra do Navio, Porto Grande, Tartarugalzinho, Vitória do Jari e Laranjal do Jari, certificando mais de 300 produtores locais.