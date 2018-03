Mais de 390 estudantes serão inclusos no Passe Social Estudantil a partir de dezembro

Com o programa, o Governo do Amapá garante aos estudantes gratuidade em 48 passagens mensais no transporte público urbano e interurbano.

Foto: Maksuel Martins

Cadastramento de estudantes santanenses para o Passe Social Estudantil

Nos últimos meses, a Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS) realizou ações de cadastramento de estudantes no programa Passe Social Estudantil (PSE). Uma delas aconteceu no Conjunto Habitacional Macapaba II e a última, no município de Santana. Ambas resultaram em 393 cadastros de estudantes que foram considerados aptos para inclusão no programa. Estes já receberão o benefício a partir do dia 1º de dezembro, somando-se aos 2.148 estudantes de Macapá e Santana já assistidos pelo benefício.

Por meio do PSE, o Governo do Amapá garante aos beneficiários 48 passagens gratuitas creditadas em seus Cartões do Estudante (adquiridos no Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - Setap), para serem utilizados no transporte público urbano e interurbano, auxiliando-os no deslocamento da residência até a instituição de ensino em que estão matriculados.

O coordenador de Juventude da SIMS, Gilvan Barbosa, ressalta que o programa atende estudantes de 7 a 59 anos de idade. Ele também frisa que “a premissa do programa é impactar positivamente em aspectos econômicos e sociais na vida das famílias que necessitam dessa assistência para a permanência e bom desempenho dos alunos, seja na rede estadual de ensino básico, seja na vida acadêmica”.

Barbosa ainda acrescentou que as ações também resultaram em cadastros considerados inaptos, por haver pendências documentais, equívocos de informações prestadas e outros. Nestes casos, a partir de amanhã, 29, serão realizadas visitas domiciliares por assistentes sociais da secretaria. “Será analisado caso a caso e, conforme forem se tornando aptos, os estudantes serão inclusos no programa, posteriormente”, explicou o coordenador.

Pré-requisitos

Dentre os pré-requisitos exigidos pelo PSE, os alunos beneficiários devem estar matriculados na rede pública estadual de ensino e frequentando as aulas regularmente, com bom rendimento escolar, não ter reprovação nas disciplinas; fazer parte de algum programa social de erradicação da pobreza (federal ou estadual) ou com bolsa universitária – como o Programa Universidade para Todos (ProUni); ter uma renda familiar de até três salários mínimos; morar a mais de um quilometro de distância da escola ou faculdade em que estuda; ser usuário do transporte coletivo e estar com cadastro ativo e atualizado no Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setap).