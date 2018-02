Ao ampliar as oportunidades de obtenção de financiamento por empresas de menor porte, o banco procurou cumprir uma de suas missões, que é a promoção do desenvolvimento sustentável da economia brasileira, com geração de emprego e redução de desigualdades sociais e regionais. As empresas de menor porte são justamente as mais espalhadas pelo País e as que mais empregam, daí elas merecerem do banco público apoio financeiro com o qual não contavam ANTES.