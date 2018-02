Artigo do Velleda Coluna CISMANDO

”.O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo sentido, conduz, forçosamente, o espírita a ser um homem de bem, com as qualificações necessárias elencadas pela espiritualidade.Isso não significa que todos os espíritas sejam assim, pois entre a teoria e a prática há uma longa distância a ser vencida.Muitos que aceitam a ciência espírita, a que demonstra a realidade do mundo espiritual, suas leis, seus habitantes, seu relacionamento com os encarnados, não percebem seu contexto moral ou não os aplicam a si mesmo.Essa situação acontece, não por falta de precisão da doutrina, visto que ela não tem alegorias, símbolos, que possam dar margem a interpretações diversas. Ela é clara, objetiva, pois dirige-se, primeiro à inteligência, para atingir os sentimentos, as emoções, o coração.Para entendê-la não há necessidade de uma grande inteligência e conhecimentos, pois vê-se homens de notória inteligência e capacidade não a compreenderem, e crianças, jovens e pessoas de pouca instrução apreenderem seus princípios com facilidade.Portanto, os homens que aceitam as manifestações dos Espíritos, que são a parte material da ciência, exigindo, apenas olhos para serem observadas, mas não compreendem as consequências intelectuais e morais das mesmas, que são a sua parte essencial, não têm ainda o grau de sensibilidade, ou seja, maturidade do senso moral. Independentemente da idade e do grau de instrução atual, porque é resultante do grau de evolução alcançado pelo Espírito em desenvolvimento. Quem ainda não a possui está desenvolvendo-a no processo evolutivo no qual está inserido.Pessoas há nas quais o apego às coisas materiais é muito forte, impedindo a visão do infinito. Podem aceitar as manifestações espíritas, mas se sentem tão bem nas sensações e prazeres materiais, que não se interessam por nada que possa alterar seu viver atual. Deixa para participar das coisas espirituais quando estiver mais velho ou após a morte: “Assim está tão bom”, dizem.