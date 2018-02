ELEIÇÕES NO PSDB

Goldman cita Arthur Virgílio como nome importante no

O presidente interino do PSDB, Alberto Goldman, se referiu ao prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, como um nome importante no País quando perguntando no programa ‘Diálogos com Mario Sergio Conti’, na Globo News, sobre o candidato à presidência pelo PSDB, em 2018 . “Temos um nome que se coloca (na disputa que é) o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, (ele) foi líder do governo, deputado federal, senador, um nome importante no País, sempre respeitado”, disse.





Goldman disse que se cogita, também, o nome do governador de SP. “Neste momento, o nome do Geraldo (Alckmin) é o mais citado e mais aglutinador, mas não quer dizer que você não tenha um espaço aberto. E temos bons quadros e importantes, o que não pode ser é uma aventura. Aventura não pode como a que se deu em eleições para prefeitos, em que as aventuras dão certo somente para os candidatos”.