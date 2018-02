Mahrco Monteiro canta em Macapá seus sucessos de 32 anos de carreira





Dia 8 de dezembro Marhcos Monteiro continua a turnê em comemoração ao sucesso de seus 32 carreira, e Macapá entra o roteiro de um dos maiores artistas do Norte do Brasil. Simples Assim é o espetáculo pra dançar todos os estilos do artista que é conhecido por sua versatilidade musical e representar a região com suas interpretações e presença de palco. Para abrir a noite foi convidado o multi-instrumentista amapaense Finéias Nelluty. O show será na sede da ASSEL, na Rodovia JK.





Mahrco Monteiro nasceu no Rio de Janeiro e foi criado no Pará, trazendo no sangue o talento de família, mas com o coração aberto para a cultura e costumes do Norte. Nos anos 70 voltou para a terra natal onde o estudo o aproximou dos números, mas os festivais de música o despertaram para a arte, e em 83 voltou para Belém, onde iniciou a carreira em 1985, e dois anos depois nasceu, Chamegoso, seu primeiro disco.





Cuidadoso com seu trabalho, seus discos são resultados de pesquisa, empenho e conhecimento, que o levou a conquistar públicos de diferentes gerações e estilos, dos universitários e tradicionais, aos fãs de pop urbano. Sua música transformou o regional em universal, modernizou velhas canções e apostou em novos talentos. Dele nasceu o Círio da Nossa Música, e com Nilson Chaves e Lucinha Bastos formou há 15 anos o Trilogia, projetos de grande sucesso e audiência.









Simples Assim é o nome do CD produzido para comemorar os 30 anos de carreira do artista, em 2015. A obra foi lançada em grande estilo e percorreu bares e teatro no Pará. As comemorações se estenderam, e um show com seus maiores sucessos virou turnê, que segue o cronograma de passar por outros estados, chega agora ao Amapá e em janeiro parte para Japão e Europa. No Amapá Mahrco Monteiro tem uma relação musical, tanto com artistas como com público, principalmente os que passaram pelas universidades do Pará.









Em Macapá, Mahrco Monteiro eterniza sua história e vai reunir o público em torno de seu repertório irreverente, que mistura carimbó, marabaixo, guitarrada, zouk e pop, em uma noite preparada para dançar. Na abertura, o artista Finéias Nelluty, Rei da Zakerada esquenta a ASSEL com seus ritmos que alucinam. Ele abre o caminho para que Mahrco Monteiro assuma o palco e faça o público ficar inquieto com os ritmos.





SERVIÇOS:

Show Simples Assim

Com Mahrcos Monteiro

Data: 8 de dezembro

Local: ASSEL

Hora: 22h

Mesas: R$ 100,00

Ingressos: R$ 20,00

Informações: 98121-6999.