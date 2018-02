UBAM participará da Conferência Estadual do Meio Ambiente

O presidente da União Brasileira de Municípios (UBAM), Leo Santana, confirmou presença na Conferência Estadual de Meio Ambiente, no dia 27 de novembro de 2017, objetivando contribuir com todas as iniciativas locais relacionadas a uma agenda permanente que se desenha na Região Norte do país, que detém a maior reserva florestal do planeta.

O evento é promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), que tem a frente um dos mais preparados e competentes secretários do Brasil, o Doutor Marcelo Creão, que tem motivado as organizações não governamentais a pensarem mais verde e valorizarem o que o Amapá possui, no mais importante contexto ambiental de sustentabilidade.

Durante toda a gestão na SEMA, o Secretário Marcelo Creão adotou práticas que diminuem potencialmente a degradação do meio ambiente, criando o Projeto Dinheiro Verde, para incentivar a população a recolher todo material a ser reciclado, retirando-o das ruas, terrenos e lugares públicos, para serem trocados pela referida moeda, tendo, assim, a destinação correta.

Para Alandy Cavalcante, Presidente da UBAM no Amapá e Coordenadora na Região Norte do país, o evento tem grande magnitude e importância para que todas as classes sociais possam debater os mais importantes assuntos que norteiam a política ambiental, tanto no Amapá, como de toda Região.