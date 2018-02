FuneraLdo policial rodoviário morto no Jari

O carro da funerária e o caixão do policial federal deixam a sede da PRF em Macapá | Fotos: Bruce Barbosa/CB

Cleber Barbosa

Da Redação

Policiais militares de vários batalhões renderam homenagens ao policial Paulo Barbosa

Pessoas do povo se emocionam e também se despedem em nome da sociedade local

Um carro aberto do Corpo de Bombeiros transporta a urna fúnebre

Um misto de emoção, dor e revolta marca neste sábado as despedidas ao policial rodoviário federal Paulo Barbosa, que foi assassinado a tiros no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, na noite da última quinta-feira, horas depois de largar o plantão na PRF em Macapá. O caixão com o corpo do patrulheiro rodoviário deixou a sede da Polícia Rodoviária Federal, no bairro de São Lázaro, por volta das 10 horas da manhã, em meio a um grande contingente de policiais federais e estaduais, militares e civis. Pessoas do povo, espontaneamente, aplaudiam o cortejo.A dona de casa Maria de Fátima Giarolla, 47, não conteve as lágrimas e acenava como que se despedindo do policial. "A gente sabe que todos os profissionais da segurança que saem de casa todos os dias e infelizmente não têm certeza se vão voltar para suas casas, para suas famílias, então imagino a dor de seus familiares e amigos", disse ela.