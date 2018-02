Trabalhadores do setor de Transporte e atletas são premiados na Etapa Macapá do Circuito SEST SENAT

Macapá/AP - Mais de 1200 pessoas participaram das provas na Rodovia Duca Serra neste domingo, 05 de Novembro. A capital amapaense recebeu pela primeira vez o Circuito SEST SENAT e foi a 23ª cidade que realizou o desafio em 2017. O Circuito teve duas modalidades: Corrida, com trajetos de 05km e 10km, e Caminhada com 02km.

O Circuito já está na quarta edição, foi criado para os trabalhadores do Transporte e busca incentivar a prática de exercícios físicos, fundamental para a saúde e o bem-estar desses profissionais. "Conseguimos alcançar o trabalhador do Transporte e incentivar o esporte. Agradecemos a participação deles, assim como de toda a comunidade", enfatizou Julie Chaves, superintendente do SEST SENAT no Amapá.

A Etapa Macapá teve 1.500 inscritos, entre eles mais de 60% são trabalhadores do setor do Transporte e familiares. Para eles as inscrições foram gratuitas, assim como para pessoas acima de 60 anos. Uma arena de serviços foi montada para receber o público. Os participantes tiveram aquecimento pré-prova, aulão de zumba e sorteios.