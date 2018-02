Confirmado Encontro dos Tambores, Missa dos Quilombos e outros eventos em homenagem à Zumbi dos Palmares









Em 2017 a programação em homenagem à Zumbi dos Palmares, o Encontro dos Tambores, realizado pela União dos Negros do Amapá (UNA) inicia no dia 20 de novembro e segue até 29, com uma vasta agenda religiosa, cultural e festiva. Cultos afro-religiosos, debate, workshop, hip hop, Mais Belo e Bela Negra, e os tradicionais Missa dos Quilombos e apresentações das comunidades tradicionais irão movimentar o Centro de Cultura Negra do Amapá (CCNA) no bairro Laguinho, área central de Macapá, que se torna o palco das manifestações afrodescendente, ainda hoje mantidas nas comunidades rurais, quilombos e áreas urbanas tradicionais de Macapá.

A programação engloba os cultos de Tambor de Mina e Candomblé, que acontece no Espaço Afro-religioso, dentro do CCNA, quando o visitante pode acompanhar e conhecer mais sobre estas manifestações. A conscientização também é uma atividade valorizada, e debates e workshop irão acontecer nas escolas e outros ambientes, principalmente sobre a Lei 10.639. Paralelo a esta programação, estará funcionado a Feira do Afroempreendedor, Praça de Alimentação, e exposições de elementos da cultura negra e artes plásticas.





Dia de Zumbi dos Palmares

No dia 20 de NOVEMBRO, quando se comemora Zumbi dos Palmares, a programação inicia com a Caminhada Zumbi dos Palmares, que sai da praça Veiga Cabral, percorre o centro de Macapá e encerra no CCNA, onde às 19h começa a celebração da Missa dos Quilombos, seguida de show internacional com banda de Caiena. “A caminhada é o momento da culminância de um trabalho que fazemos antecipadamente nas escolas, com alunos, sobre igualdade, valorização e respeito com a cultura afrodescendente. Depois todos participam da Missa dos Quilombos”, explica Paulo Axé.





Aniversário da UNA





O aniversário de 31 anos da UNA é dia 25, quando ao amanhecer tem alvorada de fogos e café da manhã, workshop, e à noite, o rufar dos tambores, com instrumentos de todas as culturas afro manifestadas no Amapá, parabéns e corte do bolo. “São mais de três décadas que os pioneiros iniciaram a organização do movimento negro no Amapá, e entre os resultados estão as políticas públicas implantadas por instituições e gestões”, reconhece Iury Soledade. A realização da programação no Centro é de responsabilidade da UNA em parceria com instituições de cunho afrodescendente, que se organizam para o tradicional calendário, e têm o apoio do Governo do Estado e Prefeitura de Macapá.





Missa dos Quilombos e Encontro dos Tambores





A Missa dos Quilombos e a apresentação das comunidades dançando marabaixo, zimba, batuque e sairé são os pontos fortes de concentração de famílias e grupos afrodescendente. A Missa é a celebração religiosa onde os cultos afros e católico são celebrados juntos, com cantos e rituais das duas religiões. Padre, pais e mães de santo, imagens e bandeiras fazem parte do ritual que acontece no Anfiteatro do CCNA. E durante quatro dias, 55 comunidades que preservam suas tradição fazem suas apresentações, confraternizam e dançam juntos na roda.





Homenagem





Em razão do falecimento da pioneira Raimunda Ramos, uma das responsáveis pela fundação do Centro, a Missa dos Quilombos será também em sua homenagem “Devemos muito à Raimundinha Ramos, inclusive o Encontro dos Tambores e a Missa dos Quilombos, que vamos celebrar fazendo uma bela homenagem à ela, que se dedicava muito à este evento. Será uma justa homenagem. Vamos ainda apresentar a proposta do Projeto de Lei para que o Centro leve seu nome”, disse Iury Soledade, presidente da UNA.





PROGRAMAÇÃO





20 de Novembro

15h - Caminhada Zumbi

Concentração na Praça Veiga Cabral

19h – Missa dos Quilombos

22h – Show Internacional

23h – Roda de Marabaixo e Batuque

Local: CCNA

21 de Novembro

18h – Batalha Hip Hop

19h – Concurso Mais Belo Negro e Mais Bela Negra do Amapá

Local: CCNA

22 de Novembro

19h - Cultos Afros (Tambor de Mina e Candomblé)

Local: CCNA

23 de Novembro

16h – Oficina de Percussão

19h – Movimento Abraça UMA

Local: CCNA

24 de Novembro

16h – Oficina de Percussão

Local: CCNA

25 de Novembro – Aniversário de 31 anos da UNA

6h – Alvorada com fogos

08h – Café da manhã

09h - Workshop “O negro no Contexto Politico, Social e Econômico”

19h – Rufar dos Tambores, parabéns e corte do bolo

20h – Show com a banda Afro Brasil

Local: CCNA

De 26 à 29 de Novembro

15h - Visita de escolas estaduais e municipais para debate sobre a Lei 10.639, que leva o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana para as escolas.

19h – Apresentação das Comunidades