Operação Senhores da Fome: MPAP destaca a importância da atuação conjunta dos órgãos de combate à criminalidade













A operação “Os Senhores da Fome” foi desencadeada na manhã desta terça-feira (31), em Macapá, pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP), Polícia Federal e Polícia Civil com a participação do Ministério Público Federal (MPF), Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU), para investigar o desvio de recursos destinados à merenda escolar no Amapá. As investigações iniciaram a partir de denúncia à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público (PRODEMAP), em 2015, de um suposto esquema envolvendo empresários, diretores de escolas públicas e servidores da Secretaria de Educação do Estado do Amapá (SEED) no desvio de aproximadamente R$ 2 milhões.





Segundo o promotor de Justiça Afonso Guimarães, titular da PRODEMAP e coordenador do Grupo de Atuação Especial para Repressão ao Crime Organizado (GAECO), que recebeu a denúncia, as investigações iniciaram no MP-AP, mas como uma parte dos recursos da merenda é Federal, o caso foi repassado para o MPF e para apuração pela Polícia Federal.





“Ao averiguarmos a denúncia, verificamos que boa parte desse recurso é de origem Federal. Então nós encaminhamos essa parte à PF e MPF por ser atribuição dessa instância e demos continuidade na parte que é atribuição Estadual. A partir disso começamos a trabalhar articulados de modo que uma investigação ajudava a outra e as informações iam se cruzando, até que nós chegamos a este momento de uma operação conjunta, onde a PF deu uma colaboração fantástica, ajudando na investigação como um todo, cumprindo vários mandados, inclusive em apoio à investigação do MP. Agora vamos analisar essas provas que foram colhidas nesta data”, explicou Afonso Guimarães.









O delegado da Polícia Federal, Igor Barros, chefe da Operação, informou que após o Ministério Público Estadual repassar o que havia apurado inicialmente, foi dado início ao trabalho. “Iniciamos a nossa investigação até chegarmos neste ponto, na necessidade de compor uma força tarefa, não só com a PF, mas também com órgãos de controle como CGU e TCU”, disse.