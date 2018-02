Deputada Telma Gurgel representa Parlamento amapaense no seminário Agro em Questão

Deputada Telma Gurgel e o o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins





A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil foi palco de debates durante o seminário Agro em Questão - Lei 13.340/2016 - Regularização de Débitos Rurais Junto às Instituições Financeiras. A deputada estadual Telma Gurgel (PSL) participou do evento pela Comissão de Agricultura e Abastecimento da Assembleia Legislativa do Amapá.





Entre os posicionamentos, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, afirmou que os produtores do Norte e do Nordeste precisam de uma política agrícola diferenciada para resolver o problema do endividamento e voltar a produzir, já que a região possui certas peculiaridades que são diferentes do resto do país.





Para a deputada Telma, esse é um assunto que precisa ser amplamente discutido e divulgado para a população do Amapá, já que essa é uma possibilidade do pequeno produtor negociar dívidas e voltar a ter crédito para produzir. “Estamos conversando com todos, produtores rurais, parlamentares, presidentes de federações de agricultura e pecuária, além de representantes de bancos e do Governo Federal. O objetivo é trazer essas pessoas para a negociação de dívidas, esclarecendo qual o caminho que deverá ser seguido a partir de agora”, explicou.





A Lei 13.340/2016 autorizou a liquidação e a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de produtores das áreas da Sudene e da Sudam. “O problema hoje é que os bancos têm interpretações diferentes. Precisamos dirimir estas dúvidas e fazer com que a renegociação seja possível”, afirmou o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Segundo ele, o peso do endividamento tem feito com que muitos produtores abandonem suas atividades.