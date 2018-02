PEDRA DO GUINDASTE RECEBERÁ NOVA IMAGEM DE SÃO JOSÉ

Essa polêmica, que hoje é debatida nas rádios e redes sociais, não aconteceu quando a imagem estava se degradando, sem o nariz e sem iluminação, com sua base de concreto sofrendo o desgaste das marés do Rio Amazonas. As mudanças, principalmente a imagem ficando de frente para Macapá, se deve ao fato das mudanças pontuais que a cidade vem passando. Quando foi concebida a colocação do padroeiro abençoando aos embarcadiços que vinham aportar no Trapiche Eliezer Levy. Hoje, pelo crescimento do fluxo de embarque e desembarque, está sendo feito em outros pontos da cidade (Canal do Jandiá, Santa Inês e Santana) e São José em sua nova concepção, dirigi seu olhar para a capital amapaense e junto com o menino Jesus passa a vigiar e cuidar de Macapá querida.