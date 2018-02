PIONEIRISMO

Começou sua carreira profissional ainda garoto aos 10 anos de idade no Posto Guarany de propriedade da família. Desde jovem demonstrava ter habilidade nata para os negócios. Conciliando os estudos com as atividades empresariais do grupo de empresas dos seus pais, os pioneiros Leopoldo Teixeira e Graça Teixeira. Em 1970 assume a gerência da AUTOMAC, revenda Volkswagen no Amapá. Empreendedor arrojado, em sociedade com seu irmão Aluízio Teixeira, funda a Moto H – Motocicletas LTDA, concessionária Honda no Estado do Amapá. Sempre proativo e, latente veia de empreendedor visionário, funda também, a Automac Locadora de Veículos LTDA e Automac Construtora LTDA, para atuar no ramo da construção civil.