Santarém (PA) sedia a 49ª Reunião dos Chefes de Polícia Civil do Brasil

Pela primeira vez, uma cidade no interior da Amazônia vai sediou um encontro de chefes de Polícia Civil de todo Brasil. A 49ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC) será realizada, entre os dias 8 e 10 deste mês, em Santarém, no oeste do Estado do Pará, e deverá contar com as presenças de 27 chefes de Polícia Civil dos Estados brasileiros e Distrito Federal e ainda do secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Alberto dos Santos Cruz. O delegado-geral da Polícia Civil do Pará e vice-presidente do Conselho na regional Norte, delegado Rilmar Firmino, explica que, entre as pautas do encontro estão as boas práticas das Polícias Civis Judiciárias brasileiras.