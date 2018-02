“Tem batalhão da PM que trabalha em média com 20% do efetivo necessário”, destacou Ericláudio, afirmando que este é o diagnóstico do sistema de defesa do Amapá. Num trabalho conjunto da bancada federal e Governo do Estado foi liberado uma emenda no valor de R$ 90 milhões. Deste total, R$ 50 milhões foram destinados para a restruturação do sistema físico de segurança pública, com a construção de seis batalhões da Polícia Militar, três quartéis para o Corpo de Bombeiros, três centros Integrados de Operações em Segurança Pública (CIOSP) e reforma de todas as unidades da Polícia Civil, com recursos de empréstimos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).