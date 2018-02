CORREIOS NA ERA DIGITAL

“A questão de segurança das agências do correio e dos Bancos Postal e conseguimos um paliativo até 31 de janeiro e vamos discutir esse tema em 7 de dezembro em uma Audiência Pública, na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal, será fundamental a participação da Bancada Federal do Estado do Amapá e gostaríamos que o governador do Amapá, estivesse ciente e diligente a respeito do tema. O problema atinge nosso correspondente com o Banco do Brasil e as Lotéricas com a Caixa Econômica. E em 900 cidades, só tem o Banco Postal como agencia bancária”.