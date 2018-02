O primeiro trata de um Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do tenente da Polícia Militar, Dilermando do Carmo da Luz, contra a decisão do Juiz Luiz Nazareno Hausseler, que determinou a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio. O crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2017, vitimando Fernando da Silva e Silva com um disparo de arma de fogo. Por unanimidade, a Câmara Única negou o provimento do recurso mantendo a pronúncia proferida pelo magistrado da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Macapá.