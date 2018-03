2017 – ano de superações no Amapá

O projeto Luz para todos está paralisado. Sua expansão no Estado do Amapá é uma das preocupações do governador Góes. “Mas não está comprometido todo o projeto. Estou entusiasmado com a Linha de Crédito do FNO/SOL, que vai nos permitir trabalhar novos projetos, inclusive no Arquipélago do Bailique, que estamos trabalhando junto com a empresa Total, tanto água e energia de forma isolada. Pois o linhão que foi implantado até as ilhas já está complicando a vida da comunidade devida as erosões e o fenômeno de terras caídas”.