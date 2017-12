AGROPECUÁRIA AMAPAENSE

E assim o Amapá vem driblando com responsabilidade a crise que ainda assombra os cofres públicos e o bolso do amapaense, mas em 2017, com as ações do governo do Estado, os 16 municípios e seus habitantes estão satisfeitos e poderão festejar um Natal com os familiares com a mesa ainda não farta, mas com o necessário para desejarem um Feliz Ano Novo, que 2018 seja melhor ainda.