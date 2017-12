Promessômetro de Clécio Luíz

Como prefeito Clécio prometeu melhorar a educação, a qualidade das unidades básicas de saúde e construir moradias. Segundo ele, parte do programa de governo não saiu em razão da crise econômica, que interrompeu parte do repasse de recursos federais ao município. Clécio ficou no PSOL até setembro de 2015 e justificou a saída dizendo que, como prefeito, precisava resolver problemas “que exigem relações políticas mais amplas” e a “capacidade de fazer alianças maiores”. Junto dele saiu também o senador Randolfe Rodrigues. Naquele momento, Clécio já cogitava disputar a reeleição em 2016 e dialogava com partidos distantes do círculo político do PSOL. A aproximação com o DEM desagradou a direção do partido, o que também contribuiu para a saída de Clécio. Em março de 2016, Clécio seguiu os passos de Randolfe e migra para a Rede Sustentabilidade.