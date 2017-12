Projeto Educação para Paz

O uso de práticas restaurativas, ferramentas que melhoram a relação e convívio entre as pessoas, é uma das metodologias do programa. “Este projeto é um meio de aproximarmos a comunidade escolar da escola e do aluno, envolvendo a família e trabalhando com práticas restaurativas como ferramenta de redução do índice de violência entre os estudantes”, disse a deputada Marilia Góes.