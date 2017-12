RETROSPECTIVA 2017 - EDUCAÇÃO

O novo modelo de ensino foi implantado pela primeira vez na rede de ensino do estado. Em outros entes federativos o ensino militar já é realidade. De acordo com dados do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sete das dez escolas com as melhores médias gerais são de ensino militar e federais. Dentre as 30 escolas de sexto a nono ano com as melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2011, dez são colégios militares.