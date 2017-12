ARTIGO DO GATO

O que esperar de Davi









Davi Alcolumbre na campanha para o Senado subiu em muro para arrancar bandeira do adversário e comemorou o feito. Como grande obra de seu mandato de senador mostrou uma ponte na área de ressaca do bairro Congo como grande obra. Então qual o espanto com seu comportamento antirrepublicano ao trazer uma autoridade ministerial ao Amapá e não comunicar o Chefe do Poder Executivo e não estabelecer com este uma agenda oficial? Nenhuma não é mesmo.

Davi Alcolumbre, filho de uma família tradicional do Amapá demonstra com esse comportamento que ainda está no passado, quando na política o mantra era: “na política vale tudo, só não vale perder.” Davi é afeito a controvérsia, apoia Michel Temer que se mantém num mandato a contra gosto popular e à custa das expensas públicas. A cada ação congressual onde o fulcro é sua cassação ou tentativa de punição pelos atos de corrupção ele apela para os favores pessoais e, vai ficando e ficando, não importando que sua popularidade seja de um dígito.

Davi Alcolumbre membro dos Democratas, agremiação partidária que sabidamente agrupa personalidades políticas com ideologia direitista, defende as bandeiras que a esquerda brasileira abomina (reforma trabalhista, previdenciária) só pra citar dois exemplos mais evidentes já no Amapá caminha de mãos dadas com o Rede do Senador Randolfe Rodrigues. A hipocrisia desses dois senadores passa ao largo das análises políticas encomendadas. Os que invocam para si a fama de animar os cenários políticos desse campo social, não tocam nesse tema e nas suas conjecturas esse assunto é excluído como se dele não se pudesse tirar qualquer conclusão sobre comportamento ético e moral.

O Senador Davi Alcolumbre fechou o ano com a pérola comportamental de trazer ao Amapá o Ministro da Educação Mendonça Filho e o Presidente do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação-FNDE, Silvio Pinheiro e não comunicar o Chefe do Poder Executivo Estadual e muito menos a Secretária de Educação do Amapá. Ora, os incautos haverão de dizer: mas porque ele tem que comunicar? Entendo o questionamento, daqueles que não tem os ritos protocolares da República nos seus hábitos cotidianos, mas um Senador sabe porque teria de comunicar e, se não sabe; bem...aí...é certo que temos verdadeiramente desvantagem numeral perante as demais unidades da Federação Brasileira, pois temos apenas dois Senadores e um tolo, ocupando a terceira cadeira que nos colocaria na condição de paridade na Câmara Alta do Congresso Nacional.

O Amapá tem sérias dificuldades no setor da educação, aliás, setor estratégico de qualquer sociedade que pretenda evoluir. Nosso Índice de Desenvolvimento da Educação é o pior do Brasil e o Senador da República que tem como função precípua representar o Estado do Amapá resolve brincar de autoridade, como uma criança que quer o amiguinho só pra si. Uma vergonha, uma demonstração inequívoca do despreparo político, um desrespeito com os milhares de alunos do ensino fundamental e médio do Amapá e fica denotado na atitude do Senador que ele ainda não conseguiu entender qual o papel dele na República. Ou pensa que individualismo dar-lhe-á carreira longeva na política. Os homens e mulheres que possui cosmo visão política já perceberam que é dialogando que se avança. Não me estranha que o Estado do Amapá, enfrente toda sorte de dificuldade para conseguir superar questões estratégicas para o desenvolvimento do Estado. Com um Senador da qualidade do Davi Alcolumbre fica mesmo muito complicado. E pensar que ele ocupa a vaga do Senador José Sarney, aliás, que ele passou a perna. Finalizo essa análise com versos de um ladrão de Marabaixo de João Barca e Ladislau famoso entre os amapaenses: ...Aonde tu vai rapaz por esse caminho sozinho...Senador o Amapá é de todos nós, seu também.