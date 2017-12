Cantata Natalina da Justiça do Amapá

Este ano a grande novidade é a ida do coral aos municípios amapaense. De acordo com a diretora-presidente do Coral, servidora Nilce Lima, “foram iniciados estudos de custos e a logística para levar a Cantata Natalina a outras unidades judiciais, além da sede do Tribunal de Justiça do Amapá e do Fórum de Santana. Segundo ela, “o desafio é conseguir executar sem grandes impactos no custo, mas também procurando apoios e parcerias para viabilizar este novo formato”.