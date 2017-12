Artigo do Velleda Coluna CISMANDO

Talvez esteja na hora de entrarmos em um casulo para poder refletir. Vamos dar um colorido à nossa vida, brilhar, ser feliz, deixar nossa alegria interior refletir aos outros, abrir o bauzinho de nossa vida e jogar o que não presta fora. No começo vai ser um pouquinho difícil, nos desfazermos de atitudes e ações que estão conosco há um bom tempo, mas depois veremos quanto espaço há dentro de nós para coisas novas e belas. Como bem diz a música... – ‘Este ano quero paz no meu coração’, quero ver você também ter paz no seu coração e na sua vida.