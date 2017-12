NAS GARRAS DO FELINO

Como Batman e Robin, a dupla psolista continua com a sanha de mentir na gestão municipal. Desta feita, “um dos políticos mais influentes do Brasil”, kkkkkkkk, Randolfe Rodrigues, diz que vai liberar recursos do Ministério das Cidades na ordem de R$ 122 milhões. Menos, mentira fresca. É empréstimo e a conta vai pro bolso do contribuinte. Detalhe: mais uma vez o lastro é os parcos recursos do FPM.