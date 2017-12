ASSEMBLEIA LEIGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

Foram retirados de pauta, por solicitação da autora, os Projetos de Lei 203 e 207/17, ambos da deputada Aparecida Salomão (PSD). O primeiro autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência à Pessoa Idosa no Amapá. O segundo autoriza o Poder Executivo a instituir a Política Estadual de Fomento ao Futebol Feminino no âmbito do Estado do Amapá. Também foi retirado de pauta o Projeto de Lei 225/17, de autoria do deputado Pedra DaLua, que cria o Fundo Estadual de Manutenção das Reservas Ambientais (FEMRA) e a Taxa de Exploração de Recursos Ambientais (TERA) em áreas de competências do Estado do Amapá. Os projetos retirados serão analisados com maior profundidade e voltarão às comissões para deliberação.