Assembleia Legislativa empossa Haroldo Topfiat como deputado estadual

Ascom/Aleap

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) deu posse, na manhã desta quinta-feira (14), ao deputado Haroldo Wilson Leal Abdon, do Partido da Pátria Livre (PPL), que terá como nome parlamentar Haroldo Topfiat. Ele assume o primeiro mandato como deputado estadual, na vaga da deputada Mira Rocha (PTB). A solenidade de posse, realizada no Gabinete da Presidência da Alap, contou com a presença do presidente Kaká Barbosa (Avante) e vários parlamentares, que desejaram boas-vindas ao novo integrante do Legislativo estadual.