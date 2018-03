Em Laranjal do Jari, 50% da drenagem incluída no Plano de Mobilidade do GEA está concluída

Os 17 km do Plano de Mobilidade Urbana contemplam drenagem profunda, pavimentação, meio fio, calçada, e sinalização

Foto: Empresa Rio Pedreira

Laranjal do Jari, sul do Amapá, está localizado a 265 km da capital.

Em Laranjal do Jari, 50% da drenagem profunda incluída no Plano de Mobilidade Urbana do governo do Estado já foi concluída. O trabalho intensivo na rede de drenagem do município visa criar dispositivos subterrâneos que evitarão que as águas profundas atinjam o pavimento ou a superfície das ruas.

O Plano de Mobilidade Urbana prevê intervenções em todas as vias dos bairros Agreste, Castanheira, Cajarí, Loteamento Sarney, Nova Esperança e Prosperidade, que receberão ainda obras de pavimentação asfáltica e drenagem superficial, meio-fio, calçada e sinalização.

Segundo o secretário de Estado de Transportes, Jorge Amanajás, os trabalhos seguem acelerados pela a cidade, porém com o cuidado para que sejam eficazes e duráveis. “Os serviços de drenagem, especificamente, representam um avanço mais estruturante, que permite um asfalto de maior durabilidade e redução de alagamentos", comentou.

Ruas em obras

No bairro Agreste, estão em obras as ruas Emilio Médici, Vitória Régia, Queirogão, São José, Jânio Quadros e Avenida Castro Alves. No bairro Castanheira, as ruas Itaubal, Ferreira Gomes, Porto Grande e Nelson Gama, avenidas Santana, Oiapoque e Amapari já estão sendo contempladas.

Também estão em obras no bairro Cajari, as ruas Goiás, Niterói, Teresina e Salvador, e as avenidas Aracajú, Belo Horizonte, Fortaleza, Tancredo Neves e Palmas; no Loteamento Sarney as ruas Açucena, Hortência e as Avenidas Flor de Lis e Violeta.