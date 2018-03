CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ

Plenário da Câmara Municipal de Macapá

O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Acácio Favacho (PROS), conversou com o Tribuna Amapaense, sobre o ano de 2017 e a superação das inúmeras dificuldades devida a crise brasileira sem procedente.





“O ano de 2017 para o legislativo macapaense, foi muito promissor. Primeiro a renovação do Parlamento Municipal. Temos uma composição de grande renovação, e especialmente ao conquistar a reeleição, fui eleito para a presidência dessa casa pela terceira vez e com conhecimento que teríamos muita dificuldade financeira resultante de uma crise econômica pesada no decorrer nestes três últimos anos”.

Presidente da Câmara de Macapá, Acácio Favacho (PROS)





Acácio Favacho tinha a expectativa de uma melhorada na crise, mas mesmo com o crescimento da economia nacional esses resultados não chegaram aos municípios, principalmente aos da Região Norte, os que primeiro sentem os problemas e os últimos que são beneficiados. “Mas a crise trouxe a oportunidade dos gestores se reinventarem e de reorganização, para poder ajudar e colaborar com o município de Macapá. O ano de 2017 está fechando, mas a expectativa é de melhores tempos em 2018. Onde muito trabalho se apresenta, temos muitos projetos do executivo municipal”.





O presidente da Câmara de Macapá detalhou que além dos projetos do executivo estarão debruçados nos estudos da área financeira procurando reformular as receitas e reestruturar a Planta de Valores de Macapá. Além de fazer o programa do Reformulação Fiscal – Refis – da capital amapaense.

“Oportuniza ao empresário macapaense, disponibilizando bons momentos para a quitação de seus débitos, pois a crise atingiu a todos de maneira indiscriminada”.

O presidente do parlamento ressaltou a importância de reorganizar os bairros de Macapá. “Os bairros periféricos de Macapá, estão precisando de um olhar diferenciado, principalmente os que possuem residências em áreas alagadas e mobilidade por passarelas. Iluminação Pública e asfaltamento”.

Ele conclui dizendo que 2017 foi um ano que teve muitas dificuldades, mas, com muito compromisso. “Aproveito para parabenizar a todos os vereadores, os que já estavam no mandato e aos que agora chegaram, com muita disposição para ajudar a prefeitura e o município de Macapá a superar esse momento que a crise nos trouxe”.





Câmara Jovem





O presidente Acácio Favacho, mesmo no comando do parlamento de Macapá, não deixa de cumprir seu mandato de vereador e lançou um projeto de lei com a preposição da criação da Câmara de Vereadores Jovens de Macapá. Que foi aprovada e no seu bojo expõe como funcionará a Câmara Jovem de Macapá: Será formada por alunos de escolas públicas e particulares, que terão participação efetiva dentro da CMM, cumprindo uma jornada parlamentar que compreende posse, exercício do mandato e participação em reuniões ordinárias. O mandato segundo terá caráter instrutivo e iniciará sempre no segundo semestre de cada ano, conforme data definida pela Mesa Diretora.

Acácio diz que os jovens parlamentares devem estar cursando o ensino médio e ter idades entre 15 a 19 anos. A escolha dos vereadores jovens ocorrerá por meio de processo eleitoral realizado pela Comissão Organizadora em consonância com a direção e a equipe técnico-pedagógica e de instituições que representem os estudantes legalmente.





Rádio e TV Câmara de Macapá





A Câmara Municipal de Macapá (CMM) deverá retornar as transmissões ao vivo das sessões ordinárias, via TV e Rádio Câmara. O sinal utilizado será do Senado Federal, que já manifestou interesse em estabelecer parceria para a liberação do sinal.

Esse interesse do Senado Federal em estabelecer parceria para a implantar de forma conjunta a TV Senado e a TV da Câmara Municipal de Macapá em sinal aberto na capital amapaense é uma luta do presidente Acácio Favacho pela implantação definitiva do Rádio e TV Câmara.