1ª TECNOAGRO DO ESTADO DO AMAPÁ

O Governo do Amapá investiu cerca de R$ 700 mil para a realização do evento, que é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (RURAP), em parceria com a Prefeitura Municipal de Calçoene que garantiu contrapartida para a programação, e com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (FAEAP). Órgãos federais, municipais e iniciativa privada também colaboram com o evento.