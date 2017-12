Escolas do Conjunto Macapaba, construídas pelo GEA, estão com obras em fase final









O residencial contará com uma escola do ensino médio e outra de ensino fundamental I e II. As unidades deverão funcionar no início do ano letivo de 2018.





As obras das duas escolas do Conjunto Macapaba, construídas pelo Governo do Estado, já estão sendo finalizadas. O residencial contará com uma escola dedicada ao ensino médio (Escola Professor Antonio Munhós) e outra com oferta do ensino fundamental I e II (Escola Professora Conceição Amaral). As unidades passam por acabamento e deverão atender a comunidade da região a partir do início do ano letivo de 2018.

As duas escolas receberam na manhã desta quarta-feira, 27, a visita técnica de representantes da Secretaria de Estado da Educação (Seed), encarregada por equipar os colégios; e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), a responsável pelas obras. As unidades estão sendo construídas com base nos padrões projetados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A escola de ensino fundamental tem um custo de R$ 4.665.572,97 milhões e a de ensino médio soma um montante de R$ 4.712.103,06 milhões aos cofres do Estado.

Os estabelecimentos de ensino possuem refeitórios, quadras de esportes, laboratórios de ciências, informática, entre outros ambientes projetados com adaptações para acessibilidade. Todas as salas de aula serão climatizadas para atender os moradores do conjunto e das redondezas. Para a secretária de Educação, Goreth Sousa, as duas escolas terão infraestrutura para oferecer um ensino com mais qualidade.