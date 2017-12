Muro de arrimo de Oiapoque está com 35% da obra concluída

A obra vai custar aos cofres do Governo do Estado R$ 3,6 milhões e vai beneficiar todo o município.





A obra do muro de arrimo na orla da cidade de Oiapoque, 592 quilômetros distante de Macapá, está mais de 30% concluída. Os trabalhos estão sendo executados pelo Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), e tem o objetivo de alavancar o turismo na região, além de proteger a cidade da força da maré.

São cerca de 500 metros de muro de arrimo. As obras começaram em setembro deste ano e a previsão de entrega é para o mês de março de 2018. O valor do contrato de construção é de R$ 3,6 milhões dos cofres do governo do Estado.

“Mesmo com as chuvas constantes no município de Oiapoque a obra tem avançado e já chegamos a 35%. Esperamos que até o prazo previsto tenhamos todos os taxistas, mototaxistas e ambulantes usufruindo da orla e exercendo suas atividades econômicas”, argumentou João Henrique Pimentel, secretário de Estado da Infraestrutura.

O Governo do Estado e a Prefeitura de Oiapoque traçaram estratégias para que os profissionais que usam a orla como meio de trabalho não fossem prejudicados. Os ambulantes e todos aqueles que tiram seu sustento na orla foram realocados de modo que suas atividades econômicas não fossem comprometidas.

“Conversamos com os catraieiros, taxistas, mototaxistas, pescadores e ambulantes, a fim de que fosse traçado um plano que não comprometesse suas atividades na orla de Oiapoque. Sabemos que é dali que os pais de família tiram seu sustento diário, e estamos tendo êxito no planejamento”, ressaltou Pimentel.