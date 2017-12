Governo recupera iluminação no entorno da Fortaleza de São José

A nova iluminação está funcionando desde o dia 23 de dezembro. O Governo do Estado adquiriu nova fiação para substituir a que foi furtada.

Vendedores ambulantes melhoram a renda com a nova iluminação do entorno da Fortaleza

O furto da fiação elétrica no entorno da Fortaleza de São José de Macapá tem se tornado um problema sério para o poder público, que tem que arcar com os prejuízos. Para não deixar o local às escuras nas festas de fim de ano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinf), recuperou toda a parte elétrica e a nova iluminação está funcionando desde o dia 23 de dezembro.

Para evitar novos furtos, a Seinf está solicitando à Polícia Militar que continue com as rondas periódicas no local para inibir a ação dos vândalos, até que seja montada uma estratégia de segurança para o entorno da Fortaleza, que poderá ser a implantação de um sistema de monitoramento eletrônico.

Revitalização

A obra de restauração da Fortaleza de São José de Macapá e revitalização do Parque do Forte está 20% concluída, mas no decorrer da obra houve a solicitação feita pela empresa de um aditivo de prazo e serviço, que está sendo analisado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e após a resposta haverá um novo prazo para a conclusão da obra, que vai custar ao tesouro estadual R$ 3 milhões.

“A obra de restauração da Fortaleza de São José de Macapá resolverá problemas de infiltração nas casas matas, passeio público, estacionamento e toda a parte de iluminação pública dentro e fora da Fortaleza. O governo vê isso como oportunidade para fomentar o turismo local”, comentou o secretário de Estado da Infraestrutura, João Henrique Pimentel.

De acordo com a Seinf, as obras vão se concentrar nas partes externa e interna. Na parte sul da edificação, os trabalhos serão de recuperação da iluminação, reforma do playground e revitalização dos banheiros. No setor norte, será realizada a recuperação da iluminação. Os dois transformadores que alimentam todo o parque serão trocados. A parte interna, também, vai passar por reforma. Toda as estruturas de madeira como esquadrias, por exemplo, serão trocadas.

“Uma das prioridades do governo do Estado é a restauração e a reforma desse complexo, muito utilizado pela população de Macapá e turistas. Além disso, existe o compromisso com o resgate e a manutenção da história do povo amapaense”, complementou Pimentel.