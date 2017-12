Cultura Alimentar  – Influência Indígena e dos Rios

A região formada pelos Estados do Amazonas (AM), Acre (AC), Roraima (RR), Rondônia (RO), Pará (PA), Amapá (AP) e Tocantins (TO) abriga uma das mais ricas biodiversidades do mundo. Cerca de 80% da região é ocupada pela Floresta Amazônica e boa parte da população vive às margens dos rios, que são quase todos, navegáveis. É por essa região que passa o rio Amazonas, o maior do mundo em vazão de água, e seus numerosos afluentes. Assim, peixes de rio tem presença marcante no cardápio regional.