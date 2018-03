Doze projetos selecionados integram primeiro Edital de Audiovisual do Amapá

Governo divulgou o resultado do edital no Diário Oficial do último dia 29

Foto: André Rodrigues

Representantes das iniciativas selecionadas reuniram-se com o secretário de Estado de Cultura, Dilson Borges, e com a comissão gestora do edital.

O governo do Estado divulgou a seleção de projetos habilitados no primeiro Edital de Audiovisual do Amapá – iniciativa fruto de uma parceria entre governo estadual e a Agência Nacional de Cinema (Ancine) cujo objetivo é impulsionar a produção audiovisual amapaense.

Ao todo, doze projetos foram selecionados: dois telefilmes (um de ficção e um documentário); quatro curtas-metragens documentário; dois curtas-metragens de ficção; um curta-metragem animação; um longa-metragem e duas séries-documentários. A lista com os projetos habilitados foi publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Nesta quarta-feira, 6, representantes das iniciativas selecionadas reuniram-se com o secretário de Estado de Cultura, Dilson Borges, e com a comissão gestora do edital para discutir detalhes técnicos sobre os passos que antecedem a assinatura dos contratos.

Os projetos foram selecionados por uma comissão julgadora composta por cineastas de outros estados do país e precisaram atender a critérios determinados pelo edital, como a exigência de que 90% de toda produção deve ser locada em território amapaense, restando apenas 10% para ser rodada em outro local.

Ana Vidigal é diretora do Museu da Imagem e do Som (MIS) e interlocutora do edital. Ela explica que a ação conta com um aporte de R$3 milhões, destes, R$1 milhão é oriundo do Governo do Amapá e R$2 milhões são investimentos do Fundo Setorial Audiovisual (FSA), por meio da Ancine.

O recurso proveniente do governo estadual será destinado a nove projetos habilitados: dois telefilmes (um de ficção e um documentário); quatro curtas-metragens documentários; dois curtas-metragens de ficção e um curta-metragem de animação. “Nossa expectativa é que os contratos sejam assinados ainda em 2017 para que as produções possam iniciar em janeiro do próximo ano”, ressalta Vidigal.

Uma vez que o recurso seja disponibilizado aos nove projetos, a Ancine poderá liberar os R$2 milhões que serão destinados à produção do longa-metragem e das duas séries-documentários.

Valorização do cinema Amapaense

Para Ana, a oportunidade irá descortinar o Amapá, mostrar suas potencialidades culturais e turísticas, visto que a produção local poderá ser divulgada em âmbito nacional e internacional. “Este é início do desenvolvimento da indústria audiovisual no Amapá”, frisou destacando que o momento é aguardado há muitos anos pelo segmento.

Além de impulsionar a indústria cinematográfica, a iniciativa irá fomentar a economia local, uma vez que um dos critérios do edital exige que as obras audiovisuais devem garantir no mínimo 80% de profissionais amapaenses ou que residem no Estado há mais de três anos.

“Uma das preocupações do governo é a geração de emprego e renda. Com este projeto, nossa estimativa é que, entre trabalhos diretos e indiretos, sejam gerados mais de 1000 empregos para a população amapaense”, afirmou o titular da Secult, Dilson Borges.

Projetos contemplados

Foram aprovadas as seguintes iniciativas: