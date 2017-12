Na última semana, tivemos um ato constrangedor e abusivo de um senador da República, representante do Amapá, na Câmara Alta Federal, que trouxe ao Estado um Ministro de Estado e um presidente de uma autarquia federal, sem a mínima consideração e constrangimento de comunicar ao Chefe do Executivo Estadual, no caso o Governador Waldez Góes, ou ao menos convida-lo para participar das discussões sobre os recursos utilizados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, mesmo sabendo que obrigatoriamente esses investimentos teriam de passar pelas mãos do Executivo Estadual para chegar ao cofre dos municípios.