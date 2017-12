Artigo do Velleda Coluna CISMANDO

Deus, de infinita misericórdia, estamos aqui para confraternizar em mais um Natal, que se inicie uma nova jornada de trabalho e que nossas funções sejam de dignidade e amor. No nosso dia-dia Te oferecemos o nosso suor, nossas lutas, alegrias e dores. Senhor Jesus, operário de Nazaré, inspira-nos a sermos bons profissionais e, amigo de todos. Dá-nos saúde para trabalhar todos os dias e proteja-nos dos acidentes. Concede a nós e aos nossos companheiros de trabalho uma jornada feliz, Tu, que és o Mestre de todas as profissões e, derrama tua benção sobre todos os trabalhadores da terra. Harmonizados com os propósitos do amor e da caridade Te dizemos, de olhos fechados: ‘Pai Nosso que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. – O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. – Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destruindo nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios e sim com o coração. – Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário a caridade. – Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem. Como espíritos encarnados ou desencarnados. – Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros, pelo erro judiciário. –Que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. – Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. – Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõe o pórtico da vida terrena para a espiritual para que tenham um guia e o vosso perdão. – Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. – Que vá até o seio da terra onde o mineiro esta exposto a grande perigo, e que ele findo o dia possa voltar ao seio de sua família. – Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a Paz.Tende piedade dos órfãs e viúvas. Daqueles que até esta hora não tiveram uma pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre olhos do ser à vida. – Que a Paz e a Harmonia do Bem fiquem entre nós e estejam com todos.