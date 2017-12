Nas garras do felino

Bola fora

Davi Alcolumbre cometeu a gafe do ano. Trouxe o Ministro da Educação ao Amapá escondido do governador. Égua Davi. Quer o ministro só pra ele. Para ôôô. Esse Batoré é danado mesmo.

Ainda não entendeu

Dizem que os cabeçudos são inteligentes, nas Davi apesar de ter uma cabeçorra ainda não aprendeu a liturgia do cargo que ocupa. Fica brincando de bonbaqueiro bombaqueiro quem quer vim comigo, na condição de Senador. Para ôôô!

Caixa de maldade

Os barnabés de Macapá estão todos incrédulos com a caixa de maldade que o prefeito Clécio Luiz armou para eles. Um pacote de medidas que vai cortar direitos dos servidores. Mas os caras são bons Cabritos, não berram. Aqui ali um berra, mas diz: não fala que fui eu quem berrou.

Chupa

Apesar da Crise instalada nos Estados brasileiros Waldez fecha o ano anunciando concurso público para Defenap e pagando a segunda parcela do 13º salário dos servidores do Estado. A oposição roendo cutovelo (edição não revisa) há quem queira roer a primeira sílaba.

E a Câmara

A expectativa dos servidores municipais com relação à caixa de Pandora de Clécio é que a edilidade de manifeste. Vamos aguardar o retorno do recesso. Há quem diga que a medida é pra equilibrar a folha, mas se é por que tanto contratos administrativos?

Não colou

Dizem que Paulo Maluf desta feita não conseguiu encabelar a justiça que negou o pedido de prisão domiciliar a Maluf. É que ele ao receber a notícia de que iria ser preso imediatamente passou a andar de muleta. Não colou seu Paulo.

Fim do Lourenço

Existe muita gente decretando o fim do garimpo do Lourenço, pelo menos pra esses que garimpavam ali. A operação Minamata, segundo algumas pessoas, acabou totalmente com a possibilidade de centenas de família. Aguardando pra vê.

Mais uma do Waldez

Com o pagamento do salário de novembro e da segunda parcela do 13º o comércio bombou. Às 21 horas de quinta-feira (21) ninguém conseguia andar nas lojas de Macapá. Essa turma chora porque gosta. Guá!

Até que enfim

Nossa floresta vai trazer dim dim pro Amapá sem precisar ser derrubada. A notícia me foi dada por um técnico da Secretaria de Planejamento, ele disse que a densidade da floresta amapaense já devidamente mensurada poderá receber valores financeiros por conta do pagamento de compensação florestal de projetos de outros Estados. Goiás vai ser o primeiro a usar nos recursos florestais.