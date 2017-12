ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ

Na divisão do bolo orçamentário, coube aos poderes consignados recursos para suprir as despesas da ordem R$ 237.960.420,00 (duzentos e trinta e sete milhões, novecentos e sessenta mil e quatrocentos e vinte reais), assim distribuídos. Para a Assembleia Legislativa do Amapá foi estabelecido R$ 172.878.376,00; Tribunal de Contas do Estado do Amapá R$ 65.019.044,00, incluindo o valor do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, de R$ 63.000,00; Ministério Público R$ 160.343.104,00, incluindo o valor do Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público, de R$ 100.000,00; e para o Judiciário foi estabelecido R$ 312.368.766,00, incluindo os valores do Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Justiça, de R$ 6.924.454,00, e do Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e da Juventude, de R$ 1.372.718,00.