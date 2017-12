Quanto deselegância, senador!

Ao trazer pessoalmente o ministro Mendonça Filho e o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro, para cumprir uma agenda no canteiro de obras do Hospital Universitário, no Bairro Zerão, Davi Alcolumbre trouxe para si os méritos e créditos da Bancada Federal, pois o Hospital é de interesse do MEC por se tratar de unidade ligada a uma universidade federal e a obra é uma realidade graças à emenda impositiva da bancada amapaense, de todos os deputados federais e senadores amapaenses que alocaram suas emendas parlamentares em beneficio dessa importante obra para a o Sistema de Saúde do Estado do Amapá. Mas David Alcolumbre, sorrateiramente, aparece com as autoridades federais e se coroa com os louros coletivos.