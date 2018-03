Eleições gerais em Cuba e a “transição” em 2018

A fórmula descrita também permite a eleição indireta do Presidente do Conselho de Estado - que é o Chefe de Estado e de Governo -, o principal objeto de debate do sistema eleitoral cubano. Quando a Assembleia Nacional do Poder Popular é formada, os deputados elegem o Presidente do Conselho de Estado, um Primeiro Vice-Presidente, cinco Vice-Presidentes, um Secretário e os restantes 23 membros. No entanto, a vontade de reforma do governo cubano deve ser reconhecida sobre este aspecto, uma vez que uma resolução foi aprovada no último Congresso do Partido Comunista de Cuba, estabelecendo um limite de cinco anos no cargo público e sua possibilidade de renovação por uma vez.