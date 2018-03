PIONEIRISMO

Merecedor da confiança do governador foi nomeado Prefeito Municipal de Mazagão e respondeu pela Prefeitura Municipal de Macapá de fevereiro a março de 1963. Exerceu o cargo de assistente de direção da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA; representou o Amapá na Escola Brasileira de Administração Pública – DASP quando participou do referido curso; fundou o Aero Clube de Macapá onde exerceu o cargo de diretor financeiro e o Clube Social e Desportivo Vera Cruz no município de Amapá; desportista praticante de box fez algumas exibições em Macapá, enfrentando lutadores de Belém. João Arruda casou-se com a professora Maria Ruth Moura de Arruda com quem teve os filhos: João Victor, Ana Maria, Sérgio Benedito, Ana Lúcia, Eliana Maria e Ana Carla. Aposentou-se em 30 de março de 1964 e fundou a Associação dos Aposentados do Amapá radicados em Belém-PA. A postura do João Arruda foi de um homem sério, disciplinador, competente, eficiente e bondoso pela sua formação exotérica.