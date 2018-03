Marven – Um poeta da fronteira

Marven Junius Franklin nasceu em Santarém/AP. Descendente de confederados norte-americanos – que aportaram no Norte do Brasil na segunda metade do século XIX. A adolescência ocorreu em Belém do Pará quando seu pai foi transferido para a capital do Estado. Santarém e Belém têm uma grande influência na obra do poeta. Atualmente mora em Oiapoque/AP, Extremo Norte do Brasil – fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa – cidade que despertou no poeta uma grande admiração. É professor de Educação Física da Rede Pública Municipal. Formado pela Universidade de Brasília (UNB/DF) e pós-graduado em Educação Física Escolar pela Universidade Candido Mendes (RJ). Em 2016 e 2017 teve trabalhos publicados na Mallarmargens- Revista de poesia e arte contemporânea. Em 2016 foi agraciado com a classificação no X CLIPP – Concurso Literário de Presidente Prudente (Ruth Campos) promovido pela Secretaria de Cultura de Presidente Prudente/SP para participar de uma coletânea de contos e poesias. Em maio de 2017 teve trabalhos publicados na Revista Philos (Revista de Literatura da União Latina/Dossiê de Literatura Neolatina: Mostra de literatura lusófona. De 10 de julho a 06 de agosto de 2017 teve trabalhos expostos na Exposição Poesia Agora, promovida pela Caixa Cultural do Rio de janeiro. A exposição exibiu trabalhos dos principais poetas em atividade no Brasil. Em setembro de 2017 foi selecionado para participar da edição do livro Vozes de Aço (XIX Antologia Poética de Diversos Autores que homenageia o escritor/Acadêmico Geraldo Carneiro. Em setembro de 2017 foi premiado em 2° lugar no Concurso Nacional Novos Poetas, Prêmio CNNP 2017 integrando a coletânea. Em outubro de 2017 foi agraciado com Menção Honrosa no 4º Concurso de Poesia promovido pela ALACIB - Academia de Letras, Artes e Ciências Brasil de Mariana/MG. Em 2018 vai participar da Coletânea Poesia, poemas e outros versos realizada pela Associação literária do Estado do Amapá(ALIEAP) e da coletânea do V Concurso Nacional Cidade Poesia, promovida pela Associação dos Escritores de Bragança Paulista/SP.