Mobilidade urbana

Governo do Amapá anuncia construção de passarelas em Santana

Recursos para construção das obras são oriundos de emenda parlamentar da deputada federal Marcivânia Flexa.

Foto: Marcelo Loureiro

Serão 4 mil metros de passarelas em concreto e madeira, nos bairros Paraíso, Nova Brasília e Fonte Nova

O mês de dezembro iniciou com boas notícias para os moradores de Santana. Nesta sexta-feira, 1, a cidade recebeu a visita do governador do Amapá, Waldez Góes, que anunciou a construção de 4 mil metros de passarelas nos bairros Paraíso, Nova Brasília e Fonte Nova. A construção representará melhorias na qualidade de vida da população santanense e será executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf) com recursos oriundos de emenda parlamentar no valor de R$ 1,8 milhão, obtida pela deputada federal Marcivânia Flexa.

As obras serão iniciadas com a construção de uma passarela de 730 metros, em concreto, na Rua 15 de Novembro, bairro Fonte Nova. O governador e a deputada estiveram no local para conversar com a população e explicaram que a passarela substituirá a ponte de madeira existente, beneficiando as cerca de 150 famílias que vivem na região, uma vez que se trata de um material mais resistente.

“Estamos aqui para dar início às obras da passarela e explicar como acontecerá sua execução. É importante frisar que a comunidade poderá acompanhar todo o desenvolvimento do serviço”, destacou Waldez acrescentando que, além da construção da passarela, os trechos da Rua 15 de Novembro e da Travessa L7, que dão acesso à ponte, serão pavimentados com recursos do governo estadual.

Os trechos que ligam as casas dos moradores à ponte passarão por reformas. De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, João Henrique Pimentel, a previsão é que em cinco meses os serviços sejam concluídos.

Os moradores comemoraram as melhorias. A empreendedora Alice Amaral possui um pequeno salão de beleza na área, onde vive há dez anos. “Para nós, este momento representa uma conquista. Vai facilitar nossa vida, beneficiará principalmente as crianças que precisam ir à escola. Sou comerciante e acredito que obra vai atrair mais clientes”, frisou Alice, que vive com o marido e dois filhos.

O jovem Rogério Melo, 28, é cadeirante. Ele já deixou de sair de casa algumas vezes por dificuldades em se locomover pela passarela de madeira e acredita que a ponte de concreto proporcionará melhorias no cotidiano das pessoas com deficiência que moram na área. “Vou poder sair de casa sem precisar da ajuda de ninguém, porque uma ponte de concreto representa maior segurança”, afirmou Melo.

Geração de emprego e renda

Além de oferecer melhorias na locomoção dos moradores, a obra vai gerar emprego e renda à população. A empresa responsável pela construção contratará, até o fim das obras, cerca de 30 pessoas que vivem no local.

Conceição Santos, 45, foi contratada como vigilante dos galpões da empresa e conta que a oportunidade surgiu em um momento difícil, em que ela e o marido estavam desempregados. Mãe de quatro filhos, ressalta que, graças ao emprego, terá um fim de ano financeiramente mais tranquilo. “É uma grande ajuda para nossa família, estamos muito felizes”, afirmou.

Ao final da obra, os galpões serão cedidos à população que poderá utilizá-los para a realização de projetos sociais.

Mobilidade urbana

Após anunciar a construção da passarela no bairro Fonte Nova, Waldez visitou as obras de mobilidade urbana na cidade, que estão em fase de finalização. Ao todo, são de 23 km de pavimentação para melhorar o tráfego de veículos e pedestres dentro do município, com o investimento de R$ 38 milhões.

As obras de mobilidade se concentram nas avenidas Santana e Stélio de Oliveira, e Rua Adálvaro Cavalcante. No centro do município, os trabalhos são desenvolvidos na Avenida Princesa Isabel, entre as ruas Adálvaro Cavalcante e Salvador Diniz.

Os serviços incluem drenagem profunda – sistema para captação da água da chuva –, pavimentação, asfaltamento, assim como os serviços de meio-fio, calçadas com acessibilidade e ciclovias. Nos próximos dias, será feita a sinalização horizontal e vertical, com a instalação de 13 semáforos. “Estes investimentos trarão uma nova vida a Santana e mais qualidade de vida a seus moradores”, concluiu Góes.