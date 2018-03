ALAP - Audiência pública em Saint-Georges

Meio Ambiente: Comissão de Relações Exteriores da Alap realiza audiência pública em Saint-Georges









A Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Estado da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) promoveu nesta sexta-feira (1), no anexo da Prefeitura de Saint-Georges, na Guiana Francesa, audiência pública sobre meio ambiente. A pauta foi específica sobre o lixo produzido nas cidades de Oiapoque e Saint-Georges.





O diretor de Gabinete da Prefeitura de Saint-Georges, Antoné Leduc, destacou a importância de uma cooperação para a construção de um local adequado para o acondicionamento de todo lixo produzido em Oiapoque e Saint-Georges. “Inclusive, com a aquisição de um navio para o transporte dos resíduos, já que hoje o lixo de Saint-George e Reginá é levado duas vezes por semana para Caiena, capital da Guiana Francesa”, sugestionou.





Todo resíduo produzido em Oiapoque vai para uma lixeira a céu aberto, colocando em risco a saúde das pessoas que moram ao redor e dos catadores, que buscam seu sustento no lixão. O advogado Genival Marvulli falou em nome da sociedade civil organizada de Oiapoque e Saint-Georges. Ele informou que recentemente realizou reuniões em ambos os lados da fronteira para discutir a questão do meio ambiente. “O resultado foi a elaboração de uma carta, que está disponível para todas as autoridades e para qualquer cidadão que tenha interesse”, reforçou.





Para a deputada estadual Cristina Almeida (PSB), essa cooperação binacional é necessária, porque se tratam de questões relacionadas ao meio ambiente e também de outros problemas que chamam atenção dessa relação entre os dois povos. “Precisamos discutir temas como a exploração do petróleo, pesca predatória, saúde, segurança de fronteira e o intercâmbio cultural”. O deputado Jaci Amanajás (PV) ficou muito contente com o resultado do encontro. “A participação da prefeita Maria Orlanda [Oiapoque], do prefeito Elfort [Saint-Georges], dos deputados, técnicos e dos secretários municipais, para discutir o reaproveitamento do lixo, mostra a importância do tema apresentado”.





Para finalizar, a deputada Raimunda Beirão (PMB), presidente da comissão, afirmou que será elaborado um relatório com os principais pontos levantados na audiência e, posteriormente, encaminhado às duas prefeituras. “Neste momento, convido o prefeito Jorge Elfort e a prefeita Maria Orlanda para uma reunião na Assembleia Legislativa do Amapá, onde todos os deputados terão a oportunidade de conhecer, não só o que foi apresentado nesta audiência, mas também os assuntos comuns entre as cidades gêmeas [Saint-Georges e Oiapoque]”.





Também participaram da audiência pública os vice-prefeitos de Saint-Georges, Edi Camon e Justine Sirvanise.