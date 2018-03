Audiência pública discutirá terras públicas e devolutas do Amapá

A Comissão Permanente de Políticas Agrárias da Assembleia Legislativa do Amapá irá realizar audiência pública para discutir a situação das terras públicas e devolutas do estado, nesta segunda-feira (4), às 9h, no Plenário Deputado Dalto Martins, na Avenida FAB, nº 14 , Centro. Participarão do evento representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Amapá, Pastoral da Terra, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), OAB/AP e de comunidades quilombolas, além do diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá, Bertoldo Dawes e do superintendente do Incra no Amapá, Fábio da Silva Muniz.