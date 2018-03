HCA recebe novos equipamentos para o centro cirúrgico e UTI

O HCA faz em média, 3.500 atendimentos por mês, de pacientes de todo o Estado e ilhas do Pará

Foto: Márcio Pinheiro/Sesa

O Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) foi contemplado com novos e modernos equipamentos para fortalecer a estrutura de atendimento do Centro Cirúrgico e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Assim que finalizado o processo dedetização na unidade, os equipamentos entrarão em fase de instalação e incorporação, na próxima semana.

Os aparelhos são dotados de alta tecnologia, tornando, sobretudo, os procedimentos cirúrgicos ainda mais seguros e assertivos. Foram adquiridos bisturi elétrico, aparelho de anestesia com o monitor multiparâmetro, aparelho de anestesia, endoscópio rígido para laparoscopia, monitor multiparâmetro e uma serra perfuradora ortopédica.

De acordo com a diretora do HCA, Zoraima Maramalde, a aquisição dos novos aparelhos proporcionará melhoria no processo cirúrgico e no atendimento ao paciente. "O HCA é uma referência importante para o nosso Estado e quanto mais investimos em novos equipamentos e pessoal, melhor A eficácia e agilidade no atendimento ao paciente", explicou.