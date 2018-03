Momento pede mudança e mobilização da sociedade

O Brasil até 2012 figurava entre os países mais ricos do mundo, ocupando o 7º lugar no ranking e um PIB de R$ 4,4 trilhões. Muito bem visto por todas as economias mundiais. Infelizmente, todos os problemas que assolaram o país, nos últimos anos, causaram profundo prejuízo não só à imagem lá fora, mas, principalmente, afetou muitos os brasileiros de todas as formas. Os escândalos políticos com corrupção e propinas trazem desalento e indignação à população. Mas, para sair desse sufoco e do ciclo vicioso e iniciar um novo momento de renovação é preciso ter mobilização de pessoas ilibadas e nacionalmente conhecidas. Luciano Huck, por exemplo, que cogitou e, agora, decidiu não entrar no jogo da política poderia ser o começo, mas é necessário engajamento de mais personalidades, pois só uma pessoa não vai conseguir gerar mudanças significativas e romper com o esquema instaurado e desgastado que existe hoje. Penso que está na hora de pessoas bem-sucedidas, respeitadas e, acima de tudo bem-intencionadas entrarem para a política em prol de um país melhor.